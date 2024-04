V Varnostnem svetu ZN obžalovanja in obsodbe izraelskega napada na iranski konzulat v Damasku

New York, 2. aprila - Članice Varnostnega sveta ZN so danes na izrednem zasedanju izrazile obžalovanja in obsodbe ponedeljkovega izraelskega napada na iranski konzulat v Damasku, ki je zahteval 13 življenj. Predstavnica Irana je zagotovila, da si njena država pridržuje pravico do odgovora na to kršitev mednarodnega prava.