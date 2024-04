Znanih pet nominirancev za letošnjo Cankarjevo nagrado

Ljubljana, 25. aprila - Upravni odbor in strokovna žirija sta razkrila letošnje nominirance za nagrado, poimenovano po velikem slovenskem literatu Ivanu Cankarju. V ožji izbor so uvrstili romane Težka voda Pie Prezelj, Pričakovanja Anje Mugerli in Gorica Mateje Gomboc, pesniško zbirko Tuskulum Denisa Škofiča ter zbirko potopisov Na kraju zapisano Aleša Štegra.