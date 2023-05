Na Vrhniki bodo podelili Cankarjevo nagrado

Vrhnika, 7. maja - Na Vrhniki bodo danes četrto leto zapored podelili Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta. Nominirani so Katja Gorečan, Adriana Kuči in Lado Kralj za romane Materinska knjižica, Ime mi je Sarajevo in Ne bom se več drsal na bajerju ter Mojca Kumerdej in Mirana Likar za kratke zgodbe Gluha soba in Ženska hiša.