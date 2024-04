Evropski parlament za odločno ukrepanje proti ruskemu vmešavanju

Strasbourg, 25. aprila - Evropski poslanci so se v danes sprejeti resoluciji zavzeli za odločno ukrepanje proti ruskemu vmešavanju v evropske demokratične procese. Nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se sooča z obtožbami o sodelovanju z Rusijo in Kitajsko, pa so pozvali k objavi finančnih povezav.