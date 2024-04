Marca turisti najbolj obiskovali zdraviliške občine

Ljubljana, 25. aprila - Turistični nastanitveni obrati so marca zabeležili 337.363 prihodov in 841.418 prenočitev turistov. Število prihodov se je v primerjavi z marcem lani dvignilo za 21,6 odstotka, nočitev za 17,6 odstotka. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled, najbolj obiskane pa so bile zdraviliške občine.