Februarja rast turističnega obiska v Sloveniji

Ljubljana, 25. marca - Februarja, ko so imeli šolarji v številnih državah, tudi pri nas, zimske počitnice, je bilo v Sloveniji opaziti rast turističnega obiska. Po podatkih statističnega urada so našteli 302.031 gostov, ki so skupaj ustvarili 828.271 nočitev. To je sedem oz. 4,5 odstotka več kot februarja lani. Med tujimi turisti je bilo največ Hrvatov.