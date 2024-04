V Gradu Ribnica razstava umetnosti v okviru trajnostnega razvoja družbe in okolja

Ribnica, 25. aprila - V začasnih razstavnih prostorih Gradu Ribnica drevi odpirajo razstavo z naslovom Iz take smo snovi kot sanje. Na njej bodo predstavljena izbrana dela iz likovne zbirke Galerije Miklova hiša, s katerimi skušajo aktualizirati vlogo umetnosti v okviru trajnostnega razvoja družbe in okolja. Razstava bo na ogled do 4. avgusta.