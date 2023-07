V Ribnici v čim prejšnjo sanacijo z vodo poplavljene Miklove hiše

Ribnica, 31. julija - Sanacijo knjižnice in galerije v Miklovi hiši v Ribnici, ki ju je iz počene hidrantne cevi v torek zvečer zalila voda, bi radi začeli čim prej. Gre predvsem za odpravo škode, ki jo je v mansardi s knjižnico in v galeriji pod to povzročila razlita voda. Po prvih ocenah naj bi bilo škode za več 100.000 evrov, končna ocena pa bo znana sredi avgusta.