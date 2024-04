ZDA in Kitajska z dogovorom o pogovorih glede gospodarski rasti

Guangzhou, 6. aprila - Finančna ministrica ZDA Janet Yellen in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng sta se dogovorila o pogovorih med državama glede uravnotežene rasti v domačem in svetovnem gospodarstvu, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za finance. Izmenjava bo zajemala vprašanja domačega povpraševanja, naložb, staranja prebivalstva in fiskalne politike.