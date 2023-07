Računalniški velikan IBM presegel pričakovanja z dobičkom, razočaral s prihodki

New York, 20. julija - Ameriški računalniški velikan IBM je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečal čisti dobiček za 13 odstotkov na 1,6 milijarde dolarjev, kar je nad pričakovanji analitikov. Prihodki so bili medtem nižji od pričakovanj; znižali so se za 0,4 odstotka na 15,48 milijarde dolarjev.