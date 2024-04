Pregled - šport, 24. 4. (sreda)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so tretje leto zapovrstjo državni prvaki. Na tretji tekmi finala so v Tivoliju s 3:2 premagali Calcit Volley in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za oranžne zmaje je to jubilejni, 20. naslov državnih prvakov, z njim so tudi rešili sezono.

NOVA GORICA - Nogometaši Gorice so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. Novogoričani so v polfinalu v drugoligaškem obračunu na domačem igrišču po enajstmetrovkah premagali Beltince Klimo Tratnjek s 6:4 (0:1, 1:1). V finalu, ki bo 24. maja v Stožicah, se bodo merili z boljšim iz četrtkovega polfinalnega dvoboja med prvoligašema Muro in Rogaško.

BEOGRAD - Slovenski boksarski zanesenjaki so danes nestrpno čakali novice iz Beograda, kjer poteka EUBC evropsko prvenstvo v boksu. Tadej Černoga in Nejc Petrič sta lovila prvo slovensko kolajno na evropskih prvenstvih, a oba ostala praznih rok, oba sta v četrtfinalu premagala armenska tekmeca.

RIMINI - Telovadci so s kvalifikacijami danes začeli letošnje evropsko prvenstvo v gimnastiki v italijanskem Riminiju. Prvi dan sta najboljši slovenski uvrstitvi dosegla Anže Hribar s 14. mestom na parterju ter Gregor Rakovič s 15. na konju z ročaji. V mnogoboju je Slovenijo kot edini zastopal Kevin George Buckley. Skupno je zbral 75,565 točke, kar je bilo ob koncu njegovega nastopa dovolj za 14. mesto, ob koncu dneva pa je to zadostovalo za 57. mesto.

PARIZ - Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravah na bližnje svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) v Bolzanu doživela prvi poraz. Na prvi od dveh tekem v Parizu je bila Francija boljša po podaljšku z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0).

FRIBOURG- Francoz Dorian Godon je zmagovalec prve etape 77. kolesarske dirke po Romandiji. Godon je na 165,7 kilometra dolgi preizkušnji med Chateau d'Oexom in Fribourgom v ciljnem sprintu ugnal ekipnega kolega, Italijana Andreo Vendrameja in Belgijca Giannija Vermeerscha. Eden od dveh Slovencev na dirki Matevž Govekar je bil šesti.Sedemindvajsetletni Godon je z zmago, skupno je bila to zanj deveta, prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, Govekar je deseti z 12 sekundami zaostanka, Jan Tratnik, danes 67., pa 20. s 13 sekundami zamude.

SALZBURG - Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher je tik pred senzacionalno vrnitvijo na tekmovanja. Petintridesetletnik iz Salzburga, ki je leta 2019 končal kariero, si želi nastopiti za Nizozemsko, za državo, v kateri se je rodila njegova mama. Avstrijska smučarska zveza je danes odobrila spremembo države.

LOS ANGELES - Ekipa Dallas Mavericks je v Los Angelesu na drugi tekmi končnice severnoameriške košarkarske lige NBA s 96:93 premagala Clippers in serijo prvega kroga izenačila na 1:1 v zmagah. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil prvi strelec tekme, za zmagovalce je dosegel 32 točk, devet podaj in šest skokov.