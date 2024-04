Dnevnik o Vučićevem političnem diskurzu (25. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Darijan Košir v komentarju Odvratni politični diskurz piše o političnem diskurzu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je bil v torek kritičen do slovenske delegacije v Varnostnem svetu Združenih narodov. Avtor meni, da je bil to najbolj odvraten sovražni govor, ki smo ga v sodobnih mednarodnih odnosih kadar koli in kjer koli slišali.