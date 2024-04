Finance o usodi stavb na Litijski cesti in Trgu republike (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Jurij Šimac v komentarju Kaj narediti s stavbo na Litijski? In kaj s TR2? Rešitve so na dlani! piše o usodi stavbe na Litijski cesti in Trgu republike v Ljubljani. Avtor poudarja, da je za stavbo na Litijski najslabša možnost, da še naprej propada, a bo njena obnova državo drago stala. Kot alternativo omenja dogovor z NLB o nakupu stolpnice TR2.