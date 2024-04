Na seji sveta RTVS predvsem o vladni odobritvi 10 milijonov evrov za narodni skupnosti

Ljubljana, 24. aprila - Člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na današnji seji razpravljali predvsem o tem, da je vlada uradu za narodnosti prerazporedila 10 milijonov evrov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru RTVS. Svetniki so v razpravi opozorili, da to niso dodatna, ampak že predvidena sredstva v programsko-produkcijskem načrtu (PPN).