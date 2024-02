Svet RTVS ni potrdil Tine Gruden Marucelj za članico uprave

Ljubljana, 28. februarja - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ni potrdil predloga predsednika uprave Zvezdana Martića, da članica uprave postane Tina Gruden Marucelj. Svetniki so poudarili, da bi morali četrtega člana ali članico uprave iskati zunaj zavoda in tako pridobiti dodatno širino. So pa na seji potrdili letno poročilo za leto 2023.