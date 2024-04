Evropski konservativci in reformisti brez vodilnega kandidata objavili predvolilni manifest

Strasbourg, 24. aprila - Evropski konservativci in reformisti (ECR) so danes objavili svoj manifest pred junijskimi volitvami v Evropski parlament, v katerem se med drugim zavzemajo za večjo suverenost nacionalnih držav znotraj EU, krepitev evropske obrambe in nadzora na mejah. Vodilnega kandidata svoje skupine za predsednika Evropske komisije niso izbrali.