Klimtova Gospodična Lieser na dražbi prodana za 30 milijonov evrov

Dunaj, 24. aprila - Skoraj sto let izgubljeno sliko Gustava Klimta Gospodična Lieser so na današnji dražbi dunajske avkcijske hiše im Kinsky prodali za 30 milijonov evrov. To je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP rekordna dosežena cena na katerikoli dražbi na avstrijskih tleh. Dela velikega avstrijskega umetnika se sicer redko pojavijo na trgu umetnin.