Prodaja pri dražbeni hiši Sotheby's lani po rekordnem letu 2022 upadla

New York, 31. januarja - Prodaja pri dražbeni hiši Sotheby's je lani padla na 7,9 milijarde dolarjev, kar je 100 milijonov dolarjev manj kot v rekordnem letu 2022, kar kaže na to, da se je umetnostni trg upočasnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri dražbeni hiši so sicer prodali dve najdražji umetniški deli v letu.