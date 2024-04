V EU krepijo izmenjavo informacij o tujem vmešavanju v evropske volitve

Bruselj, 24. aprila - Države članice in institucije Evropske unije spričo poskusov tujega vmešavanja v evropske volitve, ki bodo junija, krepijo izmenjavo informacij, so danes sporočili s Sveta EU. Za okrepitev sodelovanja so se pretekli teden na zasedanju v Bruslju zavzeli voditelji članic, ki so razpravljali tudi o poskusih ruskega vmešavanja v volitve.