Voditelji EU podprli sankcije proti Iranu in zagotovili podporo Ukrajini

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 18. aprila - Voditelji držav članic EU so se prvi dan zasedanja v Bruslju posvetili zunanjepolitičnim temam, predvsem dodatni zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu po iranskem napadu na Izrael. Pri tem so podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Teheranu. Obenem so pozvali k nujni dobavi sistemov zračne obrambe Ukrajini za obrambo pred ruskimi napadi.