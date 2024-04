Predsedstvo SD potrdilo predlog kandidatne liste in programa za evropske volitve

Ljubljana, 24. aprila - Predsedstvo SD je danes potrdilo predlog kandidatne liste in programa za evropske volitve. Prvi in zadnji na listi bosta aktualna evropska poslanca Matjaž Nemec in Milan Brglez (SD/S&D), po neuradnih informacijah STA pa na listi ne bo zunanje ministrice Tanje Fajon in pravosodne ministrice Andreje Katič.