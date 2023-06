Na Krafftu letos 16 celovečernih filmov in vrsta spremljevalnih dogodkov

Kranj, 2. junija - Kranjski igralski filmski festival Krafft bo od 10. do 17. junija ponudil 16 celovečernih filmov, 10 kratkih in šest študentskih filmov, sedem strokovnih dogodkov, pet vrhunskih tujih mentorjev in brezplačne filmske projekcije za najmanj 300 kranjskih otrok, so organizatorji festivala povedali na današnji novinarski konferenci v Kranju.