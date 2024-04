Slovaška vlada potrdila predlog zakona o razpustitvi javne radiotelevizije

Bratislava, 24. aprila - Slovaška vlada populističnega premierja Roberta Fica je danes potrdila predlog zakona, ki predvideva razpustitev javne radiotelevizije RTVS in njeno preoblikovanje v novo medijsko institucijo. Opozicija je do poteze kritična in vladi očita, da skuša javni zavod RTVS zamenjati s propagandnim medijem.