Več tisoč Slovakov protestiralo proti prenovi slovaške radiotelevizije

Bratislava, 16. marca - Več tisoč ljudi se je v petek v Bratislavi in Košicah udeležilo protestov proti načrtom vlade Roberta Fica za prenovo slovaške radiotelevizije. K protestom sta pozvali liberalni opozicijski stranki Progresivna Slovaška ter Svoboda in solidarnost (SaS), ki vladi očitata, da želi RTVS spraviti pod svoj nadzor in iz nje ustvariti propagandni medij.