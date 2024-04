SD bo predstavila kandidatno listo za evropske volitve

Ljubljana, 25. aprila - SD bo danes zvečer predstavila kandidate za evropske volitve, pred tem pa bodo delegati stranke predlog kandidatne liste in programa potrjevali na digitalni volilni konvenciji. Prvi in zadnji na listi bosta aktualna evroposlanca Matjaž Nemec in Milan Brglez, po neuradnih informacijah STA pa na listi ne bo ministric Tanje Fajon in Andreje Katič.