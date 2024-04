Evropski poslanci potrdili nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo

Ljubljana, 24. aprila - Evropski poslanci so sprejeli nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže v EU. Pravila vključujejo cilje glede zmanjšanja količine embalaže za pet odstotkov do leta 2030, za 10 odstotkov do leta 2035 in za 15 odstotkov do leta 2040. Od držav zahtevajo, da zmanjšajo zlasti količino odpadne plastične embalaže.