Zaživela neposredna železniška povezava Opčine, Divača, Reka

Opčine/Divača/Reka, 24. aprila - Slovenske železnice so vzpostavile novo neposredno vlakovno povezavo med italijanskimi Opčinami, Divačo in hrvaško Reko. Vzpostavitev linije, po kateri je prvi vlak zapeljal danes, je rezultat sodelovanja s hrvaškimi železnicami in italijanskim partnerjem, s čimer so po mnenju Slovenskih železnic pomembno izboljšali ponudbo za potnike.