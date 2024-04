Opčine, Divača in Reka od srede z neposredno železniško povezavo

Ljubljana/Divača/Reka/Opčine, 23. aprila - V Slovenskih železnicah s sredo vzpostavljajo novo neposredno vlakovno povezavo med italijanskimi Opčinami, Divačo in hrvaško Reko. Vzpostavitev linije je rezultat sodelovanja s hrvaškimi železnicami in italijanskim partnerjem, cilj pa izboljšanje povezljivosti regij. Linija bo delovala do 30. septembra.