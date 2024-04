Postojnska porodnišnica z donacijo do novega službenega vozila

Postojna, 24. aprila - Ob prazniku Občine Postojna, 23. aprilu, so se nove pridobitve razveselili tudi v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Z donacije draguljarne Malalan iz Ljubljane so pridobili novo službeno vozilo, ki bo po 16 letih zamenjalo odsluženega.