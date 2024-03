V postojnski porodnišnici odprli center za oploditve z biomedicinsko pomočjo

Postojna, 5. marca - V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna so februarja zaključili urejanje prostorov za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes so center slovesno odprli ob prisotnosti predsednika vlade Roberta Goloba in ministrice z zdravje Valentine Prevolnik Rupel.