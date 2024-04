V Strasbourgu ob 20. obletnici največje širitve EU poudarili pomen nadaljnjih širitev

Strasbourg, 24. aprila - V Evropskem parlamentu so danes obeležili 20. obletnico največje širitve EU, ko se je uniji med desetimi državami pridružila tudi Slovenija. Trenutni predsednici Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter nekdanja predsednika teh dveh institucij so ob tem poudarili pomen nadaljnje širitve EU na države Vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana.