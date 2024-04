Poslanci o priporočilih vladi za ohranitev suverenosti, Svoboda SDS očita zlorabo DZ

Ljubljana, 24. aprila - V DZ je danes potekala razprava z zvezi s predlogi, ki so jih vložili v SDS glede domnevnega vmešavanja evropske komisarke Vere Jourove v slovenske notranje zadeve med lanskim obiskom. Stranke so ponovile znana stališča, v vladajoči Svobodi pa so predlagateljem očitali zlorabo DZ za predčasen začetek kampanje pred evropskimi volitvami.