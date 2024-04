Odbor DZ ni podprl predlaganih priporočil SDS vladi glede obiska Jourove

Ljubljana, 19. aprila - Odbor DZ za notranjo politiko danes ni podprl predlaganih priporočil vladi, ki so jih vložili v SDS in so povezana z domnevnim vmešavanjem evropske komisarke Vere Jourove v slovenske notranje in ustavnopravne zadeve. Predlog priporočil so podprli štirje poslanci, proti pa jih je bilo osem. Predlog je tako končal zakonodajno pot.