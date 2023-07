Večer: V sojenju 57 obtoženim trgovanja z drogo obrambi ni uspelo izločiti dokazov

Ljubljana, 26. julija - Domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi trgovala z drogo, vodila pa naj bi jo dvojčka Velibor in Dalibor Lipovac, ni uspelo izločiti dokazov, poroča današnji Večer. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč odločilo, da so vsi dokazi, ki sta jih policija in tožilstvo zbrala proti verigi 57 obtoženih trgovanja z drogo, zakoniti, navaja časnik.