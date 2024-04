Ministrstvo za pravosodje: K morebitni spremembi zakona o ustavnem sodišču treba pristopiti premišljeno

Ljubljana, 23. aprila - Ministrstvo za pravosodje bo preučilo predlog večine ustavnih sodnikov za dopolnitev zakonodaje, s katero bi uredili postopanje v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti ustavnega sodnika, so navedli za STA. Je pa treba k vprašanju sprememb zakona o ustavnem sodišču pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč iz enega primera, so dodali.