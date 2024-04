Ustavni sodniki Šorli, Svetlič in Jaklič: Današnja izjava ustavnega sodišča ne bo prispevala k varovanju njegove neodvisnosti

Ljubljana, 23. aprila - Ustavni sodniki Marko Šorli, Rok Svetlič in Klemen Jaklič se ograjujejo od današnje "izjave petih sodnic in sodnikov ustavnega sodišča", ki med drugim ugotavljajo nedorečenost zakona glede nezdružljivosti dejavnosti s funkcijo ustavnega sodnika. Po mnenju trojice izjava "ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ugleda" sodišča.