V preiskavah glede Darsa osumljenih šest oseb

Ljubljana, 23. aprila - Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada danes izvajajo 23 hišnih preiskav zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja daril. Na Darsu so potrdili, da so obiskali njih, med drugim so se zglasili še pri nekdanjem predsedniku Darsove uprave Valentinu Hajdinjaku in pri Roku Snežiču. Kaznivih dejanj je osumljenih šest oseb.