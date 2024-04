Voznik tovornega vozila po avtocesti vozil pod vplivom kokaina

Celje, 23. aprila - Celjski policisti so v ponedeljek na štajerski avtocesti na območju Celja opazili voznika tovornega vozila, ki je vozil zelo nezanesljivo. Z voznikom so na avtocestnem počivališču Lopata opravili preizkus z alkotestom, ki je bil negativen, zato so mu odredili še hitri test za droge, ki je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom kokaina.