V Vojniku opita voznica pod vplivom mamil povzročila nesrečo, pred dnevi pa odpeljala s kraja nesreče

Vojnik, 16. februarja - V Vojniku je v sredo opita voznica, ki je vozila tudi pod vplivom prepovedanih drog, povzročila prometno nesrečo z gmotno škodo. Policisti pa so pri pregledu vozila ugotovili, da so na vozilu tudi poškodbe, nastale pred dvema dnevoma, ko je voznica odpeljala s kraja nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Celje,