Metliški policisti štiri osebe sumijo poškodovanja grobov in tatvin na pokopališču

Novo mesto, 17. aprila - Metliški policisti so izsledili štiri osumljene poškodovanja grobov in tatvin na pokopališču Svetice na Hrastu pri Jugorju. Med ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da so storilci z namenom tatvine s 25 grobov odtujili nagrobno opremo ter najemnikom grobov povzročili premoženjsko škodo, so sporočili z novomeške policijske uprave.