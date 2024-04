Na sodnem postopku proti Trumpu zaslišali prvo pričo

New York, 23. aprila - Tožilci so v ponedeljek na prvem kazenskem sodnem postopku proti nekdanjemu predsedniku ZDA zaslišali prvo pričo. Donald Trump je obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. To plačilo predstavlja kršitev zakonodaje o financiranju volilnih kampanj, trdi tožilstvo.