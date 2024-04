Na sojenju Trumpu končali izbiro porote, pred sodiščem incident

New York, 19. aprila - Na sojenju bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov so danes dokončali postopek izbire 12 porotnikov in šestih rezerv. Nedaleč od sodišča v parku se je medtem zažgal moški, ki je protestiral proti newyorški univerzi, poroča televizija CNN.