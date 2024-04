Delo o rentabilnosti proizvajalcev energije (23. 4.)

Ljubljana, 22. aprila - Karel Lipnik v komentarju Zadnji dnevi Teša piše o tem, da je bridek konec Termoelektrarne Šoštanj precej blizu, čeprav je politika in celoten energetski sektor še lani zagovarjal delovanje termoelektrarne do leta 2032. Avtor dodaja, da če bi Teš zaprli osem let pred predvidenim rokom, bi država prihranila okoli 2,5 milijarde evrov.