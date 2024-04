Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 4.)

Ljubljana, 22. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o praznovanju dvajsete obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo na Brdu pri Kranju, ki so se ga poleg predsednice Nataše Pirc Musar udeležili še predsedniki sosednjih držav. Poročale so tudi o povprečni neto plači v Sloveniji, ki je februarja znašala 1449,19 evra, kar je manj kot prejšnji mesec.