Ekvadorci podprli ukrepe za boj proti organiziranemu kriminalu

Quito, 22. aprila - Ekvadorci so na nedeljskem referendumu podprli ukrepe predsednika Daniela Noboe v boju proti organiziranemu kriminalu, ki med drugim predvidevajo izročitev vodij kriminalnih združb ZDA in sodelovanje vojske v policijskih operacijah proti organiziranemu kriminalu, so sporočili iz prestolnice Quito.