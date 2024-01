Kriminalne tolpe v ekvadorskih zaporih zajele 178 zaporniških uradnikov

Quito, 12. januarja - Kriminalne tolpe v ekvadorskih zaporih so v valu nasilja mamilarskih kartelov zajele 178 zaporniških paznikov in drugih uradnikov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v četrtek sporočili iz zaporov. Ameriški State Department pa je napovedal, da bo v podporo predsedniku Danielu Noboi Ekvador obiskala delegacija ZDA.