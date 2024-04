Sindikat od vlade in SDH pričakuje ohranitev Pošte Slovenije

Ljubljana/Maribor, 22. aprila - Vlada naj se zavzame za ohranitev Pošte Slovenije kot enega največjih zaposlovalcev v državi in izvajalca univerzalne poštne storitve, so danes pozvali v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije. Obrnili so se tudi na SDH, ki da bi moral opustiti namero o prekvalifikaciji pošte iz strateške v pomembno naložbo.