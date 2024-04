V Italiji pitbula pokončala malčka

Neapelj, 22. aprila - V kraju Campolongo blizu mesta Salerno na jugu Italije sta dva pitbul terierja davi pokončala 15-mesečnega otroka, so sporočile lokalne oblasti. Po prvih informacijah sta psa malčka iztrgala iz materinega naročja in ga do smrti pogrizla, poročanje italijanskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.