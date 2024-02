Rim, 11. februarja - V predmestju Rima so 50-letnega tekača davi napadli psi rotvajlerji. Po navedbah italijanske policije so truplo moškega našli mimoidoči v mestu Manziana. Policija sumi, da so psi pobegnili iz bližnje hiše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.