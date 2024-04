V središču Ljubljane uradno odprli prostor za spodbujanje inovativnih idej

Ljubljana, 22. aprila - V prenovljeni Plečnikovi trafiki na Prešernovem trgu v Ljubljani so danes uradno odprli prostor, v katerem se predstavljajo podjetniki iz projekta Podjetno nad izzive (PONI) v Ljubljanski urbani regiji. Prostor bo pet let namenjen promociji in spodbujanju inovativnih idej.